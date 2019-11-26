رئيس مجلس القضاء يبحث مع عزت الشابندر اشكالية تأخر ‏عودته من دبي

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الثلاثاء، مع السياسي العراقي عزت الشابندر اشكالية تأخر عودته من دبي.
وقال مجلس القضاء في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم في مكتبة السياسي المستقل عزت الشابندر"، مبينا انه "تم بحث اشكالية احتجازه في الامارات".
واضاف ان "الجانبين بحثا اشكالية تأخير سفره وعودته الى بغداد في مطار دبي من الناحية القانونية والاثار المترتبة على ذلك قانونا".
ونفى السياسي العراقي عزت الشابندر، في 21 تشرين الثاني الحالي، الانباء التي تحدثت عن احتجازه في دبي بالامارات.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha