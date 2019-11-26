النائبة ندى شاكر جودت تتهم الفاسدين محمد الكربولي وشقيقه بمحاولة ركوب موجة التظاهرات عبر وسائل اعلام يملكونه للتغطية على فسادهم

اتهمت النائبة ندى شاكر جودت, الثلاثاء, “سياسيين فاسدين” بمحاولة ركوب موجة التظاهرات عبر وسائل اعلام يملكونها ليغطوا على ملفات فساد متورطين بها, مشيرة الى ان القضاء العراقي لن يغفل عن أي ملف فساد.

وقالت جودت في تصريح صحفي إن “الشعب العراقي مازالت ذاكرته تحمل صورة استجواب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي والسجال الذي دار بينه وبين النائب محمد الكربولي بشان فضح الأول للأخير بمحاولات ابتزازه للاستحواذ على عقود تقدر بمئات الملايين من الدولارات”.

وأضافت ان “العديد من السياسين الفاسدين ممن يملكون وسائل اعلام مرئية دخلوا على خط التظاهرات للتغطية على فسادهم وهم بالاصل جزء من الفساد الذي استشرى بشكل واسع خلال العقود الماضية”،

مؤكدة أن “القضاء العراقي سوف لن يغفل بالمستقبل أي ملف فساد مهما حاولو لبوس اقنعة توحي بانهم داعمين للإصلاح”.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من السياسيين حاولوا خلال الفترة الماضية “ركوب موجة التظاهرات” من خلال تأجيج الأوضاع عبر وسائل الإعلام والفضائيات التي تمولها احزابهم.