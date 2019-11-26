وزير التعليم: مستعد لأي استجواب في البرلمان

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنلوجيا قصي السهيل، الثلاثاء، استعداده لأي استجواب من البرلمان، نافيا أن يكون هناك شبهات فساد اداري في الوزارة او تدخلات في قبولات الطلاب بالجامعات الحكومية وحتى الأهلية.

وقال السهيل في بيان إن “تعامله مع مجلس النواب مستمر وايجابي”، مبينا أنه “ومنذ توليه المنصب تم استدعاءه العديد من المرات للاستضافة في لجنة التعليم البرلمانية وأجاب عن كافة الاستفسارات والأسئلة التي طرحت عليه”.

وأضاف السهيل، أن “الوزارة متجه بشكل جاد لتحسين أداء عمل الوزارة وحسب البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان”