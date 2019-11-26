وزارة الداخلية تعلن اعتقال “مخربين” حاولوا حرق محال تجارية في بغداد

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، الثلاثاء، عن اعتقال مجموعة من “المخربين” حاولوا إحراق بعض المحال التجارية في العاصمة بغداد، مؤكداً قرب إصدار أوامر قضائية بحقهم.

وقال المحنا في بيان إن”الحكومة تشدد على ضرورة توفير الحماية والحفاظ على الممتلكات وأرواح المواطنين، ومنع المخربين الذين يحاولون الإعتداء على أموال المواطنين والبنايات الخاصة والعامة”.

واضاف أن” وزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تأمين التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات بالرغم من بعض المحاولات التي تقوم بها بعض المجموعات للاعتداء على قوات الشرطة وشن هجمات مسلحة فضلاً عن استخدام قناني المولوتوف والحصى والحجارة”.

وأوضح أن”قوات الشرطة جمعت بيانات خاصة بالمتجاوزين الذين خرقوا القانون وارتكبوا جرائم متنوعة”، مؤكدا “إصدار أوامر قبض قضائية بحق المخربينو سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة”