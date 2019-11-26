وزارة التعليم تتحدث عن احتمالية إلغاء عطلة السبت والعطلة الربيعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، أنها ستلغي أو تقلص العطلة الربيعية، مع احتمالية إلغاء عطلة السبت، في حال استمرار الإضراب عن الدوام، مؤكدةً عدم إمكانية إلغاء أو تأجيل العام الدراسي الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولة العلاقات العامة بالوزارة ضمياء الربيعي قولها: "في حال استمرار إضراب طلبة الجامعات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب عن الدوام فإن العطلة الربيعية قد تقلص أو تلغى مع احتمالية إلغاءعطلة يوم السبت".

وأكدت الربيعي، أنه "لا يمكن إلغاء العام الدراسي الحالي أو تأجيله مطلقاً، وذلك لأن الجامعات في المحافظات الشمالية والغربية وباقي مناطق البلاد قد أنهت الكورس الأول من الفصل الدراسي وهي الآن مقبلة على الامتحانات الفصلية".

وكانت وزارة التربية أعلنت، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، تقليص عطلة نصف السنة للعام الحالي، فيما دعت التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتربوية الى الالتزام بالدوام والمواظبة عليه.