النزاهة تضبط فروقاً كبيرة بمادة زيت الغاز بمستودع كركوك القديم

كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط فروقات في كميات زيت الغاز المجهز لمستودع كركوك القديم، مبينة أن كمية الفرق تتجاوز (1,650,000) مليون لتر.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط، أشارت إلى أن "فريق عمل من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة، قام بضبط الأوليات الخاصة بوجود فروقات في كميات زيت الغاز المجهز لمستودع كركوك القديم، إذ بلغت تلك الفروقات (1,650,461) لتراً، لافتة إلى أن قيمة تلك الكميات ناهزت (750,000,000) مليون دينار".

وأكدت الدائرة "تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العملية التي نفذت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّة بقضايا النزاهة، الذي أصدر أمر قبض وتحرٍّ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات بحق عشرة متهمين تعاقبوا على إدارة المستودع للمدة من عام (2015- 2018)".