نائب كردي يدعو لسحب أفواج الحمايات من مسؤولي الإقليم: تستخدم بالصراعات الشخصية

دعا عضو كتلة المستقبل النيابية المعارضة سركوت شمس الدين، إلى شمول إقليم كردستان بسحب جميع أفواج الحمايات من الوزراء السابقين والشخصيات السياسية منذ عام 2003 حتى الآن "كونها تستخدم في الصراعات الشخصية".

وقال شمس الدين في بيان ، إن "ظلم الحكومة الاتحادية تجاه البيشمركة ما يزال مستمراً حتى الآن"، مشيراً إلى أن "رواتب البيشمركة في الإقليم تدفع وفق الاتفاقات المبرمة بينها وبين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)".

وأضاف، أن "صبيان الحزبين أدرجوا الكثير من الأسماء الوهمية لعناصر من البيشمركة لكي يستولوا على رواتبهم، في حين أن الحكومة الاتحادية تعلم بذلك وتلتزم الصمت إرضاءً لحكومة الإقليم، في حين تبادلها حكومة الإقليم المشاعر نفسها بالسكوت عندما يتأخر دفع رواتب البيشمركة".

وأكد شمس الدين على "ضرورة فتح مكتب لوزارة الدفاع في كردستان لتدقيق كل القوائم والأسماء الحقيقية لأبطال البيشمركة وحذف الوهمية والتابعين للأحزاب منها، فضلاً عن شمول الإقليم بسحب جميع أفواج الحمايات من الوزراء السابقين والشخصياتِ السياسية منذ عام 2003 حتى الآن، كون تلك العناصر تستخدم للصراعات الشخصية التي تندلع بين أعضاء الأحزاب".