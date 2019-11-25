ضبط كدس للعتاد يحتوي على صاروخ وعبوات ناسفة في الأنبار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط كدس للعتاد يحتوي على صاروخ وعبوات ناسفة وقنبرة هاون بقضاء عانة في محافظة الأنبار.

وقال إعلام الوزارة في بيان ، إن "مفارز مديرية استخبارات شرطة الطاقة / استخبارات شرطة كهرباء الغربية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وأثناء إجراء المسح الميداني في قرية الخسفة بقضاء عنة، تعثر على كدس للعتاد".

وأضاف البيان، أن "الكدس احتوى على ٥ عبوات ناسفة نوع جليكانات بداخلها مادة C4 وقنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم وصاروخ محلي الصنع، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا من قبل الجهد الهندسي".