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النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس هيأة استثمار النجف


أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تفاصيل أمر الاستقدامٍ الصادر بحقِّ رئيس هيأة استثمار النجف؛ مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيأة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيأة الاستثمار لشركة عربية".

وتابعت ان "هيأة استثمار المحافظة قامت بمنح إجازة استثمارية لشركات، وتوقيع عقود دون الرجوع إلى هيأة الاستثمار الوطنية".

يُذكَرُ أن هيئة النزاهة أعلنت الشهر الجاري عن صدور أوامر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيأة الإعمار ونائب رئيس مجلس المحافظة ورئيس وأعضاء مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق، إضافة إلى المدير العام لدائرة صحة النجف السابق ومستشار المحافظ، وعضو سابق في مجلس هيأة الاستثمار.

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النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس هيأة استثمار النجف
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