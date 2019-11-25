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رئيس جهاز مكافحة الارهاب ينفي الاخبار الواردة على موقع ينتحل صفة جهاز مكافحة الارهاب بوقوع انقلاب عسكري


نفى رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني، ليلة الاحد، الاخبار التي وردت على موقع الكتروني ينتحل صفة الجهاز، مؤكدا في ذات الوقت أن مكافحة الارهاب حامي للشعب والنظام السياسي والديمقراطي والدولة العراقية.

وقال شغاتي في بيان إنه "ينفي الاخبار التي وردت على موقع الكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الارهاب في الفيسبوك".

وأكد شغاتي أن "جهاز مكافحة الارهاب كان ومازال هو سور الوطن وحامي للشعب وللنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية".

وكان الموقع الذي انتحل صفة الجهاز قد ادعى بوقوع انقلاب عسكري قام به الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني .

وعلى الصعيد نفسه افاد مصدر امني مطلع ان استخبارات الجهاز اعتقلت ثلاثة من ادمن صحفة جهاز مكافحة الارهاب على خلفية نشر الخبر الكاذب عن الانقلاب المزعوم 

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