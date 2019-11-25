القبض على شخصين بحوزتهما عملة مزورة و مواد مخدرة في ميسان

كشفت قيادة شرطة محافظة ميسان و المنشآت، اليوم الاحد، عن القاء القبض على شخصين بحوزتهما عملة مزورة فضلا عن مواد مخدرة في احد السيطرات الخارجية.

وقال قائد الشرطة العميد عبد الخضر جاسم محمد، في بيان ، انه "ضبطت ملاكاته في سيطرة العزير سيارة نوع النتره برتقالي اللون يستقلها شخصين ( ح.ر ) ، ( أ.ش) من سكنة حيي الجامعة والجهاد في مدينة العمارة، بحوزتهما عملة نقدية مزورة ( ٩٣ ) ورقة من فئة الدولار الأمريكي".

وأضاف محمد بان "تم ضبط بحوزتهما أيضا حبوب مخدرة بعدد ( ٩) حبات"، مشيراً، إلى أنهم "لا يحملون اي وثائق رسمية تخولهم بقيادة السيارة".

ولفت إلى أن "الشخصين تم إحالتهم إلى مركز شرطة ناحية العزير بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحسب المواد القانونية".