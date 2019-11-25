انتشار امني كثيف في الجادرية والكرادة عقب اعتقال النائب عن الحكمة محمود الملا طلال

افاد مصدر امني، الاحد، بانتشار امني كثيف لقوات خاصة في منطقتي الجادرية والكرادة وسط بغداد عقب اعتقال النائب عن تيار الحكمة محمود الملا طلال متلبسا بالرشوة.

وقال المصدر ان "القوات الامنية نصبت نقاط تفتيش مؤقتة وشرعت في تدقيق اوراق اية عجلة بالكامل مع صاحبها في منطقتي الجادرية والكرادة وسط بغداد".

واضاف ان " الانتشار يأتي عقب قيام قوة من النزاهة باعتقال النائب عن تيار الحكمة محمود الملا طلال متلبسا باخذ رشوة من احد الوزراء".