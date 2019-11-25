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شرطة بابل تصدر بياناً بشأن دوام الطلاب والمدرسين


اصدرت قيادة شرطة بابل، الاحد، بياناً بشأن دوام الطلاب والمدرسين، مؤكدة أن موضوع الدوام من عدمه هو ليس من اختصاصها.

وقالت الشرطة في بيان ، إن "بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا مفاده أن قيادة شرطة بابل تحث الطلاب والمدرسين على الالتزام بالدوام"،

موضحة أنه "لا صحة للموضوع والجميع يعرف موقف قائد شرطة محافظة بابل منذ يوم 25 أكتوبر ولغاية هذه اللحظة يحث القوات الأمنية على الالتزام بتقديم كل الخدمات الأمنية لأهل بابل وخصوصاً المتظاهرين السلميين".

وأضاف البيان أنه "فيما يخص موضوع المدارس الأمر على خلاف ما يشاع، الموضوع يتعلق بتأمين الحماية للطلاّب والكوادر التدريسية وبدون الدخول الى المؤسسات التعليمية واجبها خارج البناية"، مشيراً الى أن "هذا سياق عمل ثابت تعمل به قيادة الشرطة".

واعتبر البيان أن "موضوع الدوام أو عدم الدوام هو ليس من اختصاص قيادة شرطة بابل، وهذا الموضوع متروك للهيئات التدريسية وأولياء أمور الطلبة والطلبة نفسهم".

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