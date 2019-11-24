القضاء ينفي ما نشرته قناة الشرقية حول عودة الهاشمي والنجيفي والسليمان والعيساوي الى العراق

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأحد (24 تشرين الثاني 2019) بياناً اوضح فيه حقيقة استكمال الاجراءات لعودة نائب رئيس الجمهورية الأسبق، طارق الهاشمي، ومحافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، علي حاتم السليمان، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، رافع العيساوي الى العراق.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، في بيان موجز: "نود ان نبين عدم صحة ما ورد في قناة الشرقية بأنه تم استكمال إجراءات عودة أربعة سياسيين"، مؤكدا ان "هذا الخبر عارٍ عن الصحة ونرجو التأكد من الخبر من مصدرها".

وكانت قناة الشرقية، نقلت عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" عن إكمال القضاء العراقي، إجراءات عودة 4 من السياسيين العراقيين الموجودين في خارج البلاد لأسباب سياسية.

وقالت المحطة وفقاً لما نقلته عن مصادر خاصة بها، ان "بإمكان السياسيين الأربع العودة الى العراق ابتداء من الأسبوع المقبل"، لافتة الى أن الأسماء هم كل من "نائب رئيس الجمهورية الأسبق، طارق الهاشمي، ومحافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، و علي حاتم السليمان، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، رافع العيساوي".