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الموقف الامني صباح اليوم في بغداد وزخم مروري في بعض المناطق


كشف مصدر امني، الاثنين، عن الموقف في بغداد صباح اليوم، وحصول زخم مروري في بعض المناطق.

وقال المصدر ، انه "تم اخماد الحرائق التي اندلعت ليلة امس في مخازن للعطور ضمن ساحة الخلاني وفي ساحة الطيران وسط بغداد"، مبينا ان "الموقف الان ضمن ساحة الخلاني هدوء وتواجد متظاهرين خلف الكتل الكونكريتية التي تم نصبها امس".

واضاف ان "الوضع في ساحة التحرير جيد وتمركز المتظاهرين عند الخط الاول لجسر الجمهورية واسفل الجسر مع توافد المواطنين الى الساحة"، مشيرا الى ان "الوضع قرب الجسر وبالمطعم التركي جيد لغاية الان".

وتابع المصدر ان "هناك زخم مروري كبير في عدد من شوارع العاصمة بغداد وخاصة جسر الجادرية وشارع حيفا".

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