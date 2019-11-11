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مقتل ضابطين بالبيشمركة اثر مشاجرة في مقر اللواء 12 بدهوك


اصدرت وزارة البيشمركة توضيحاً على حادث مقر اللواء 12 بدهوك والذي اودى بحياة ضابطين.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان، "للأسف وقعت مشادة بين ضابطين في اللواء 12 مشاة التابع لوزارة البيشمركة مما تسبب بمقتل ضابطين". من القوة المذكورة.

واضاف ان الوزارة اعتقلت احد الاشخاص على اتصال بالحادث، وشكلت لجنة تحقيقيةـ سيتم الاعلان عن نتائجها.

وابلغ مصدر في بيشمركة كوردستان شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، ان خلافاً وقع داخل مقر لواء 12- بيشمركة في بردرش في دهوك سرعان ما تحول الى مشاجرة بالسلاح، قتل على اثرها ضابط برتبة رائد، واخر برتبة ملازم، واصيب ثلاثة من عناصر القوة الكوردية".

واضاف ان قيادة اللواء اعتقلت احد عناصر البيشمركة ممن اطلق النار، وفتحت تحقيقا عاجلا بالحادث.

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مقتل ضابطين بالبيشمركة اثر مشاجرة في مقر اللواء 12 بدهوك
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