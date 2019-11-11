قائد عمليات بغداد : حواجز ساحة التحرير جاءت لطمئنة المتظاهرين

اعتبر قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، الأحد، وضع حواجز في ساحة التحرير بأنها جاءت لطمئنة المتظاهرين بأننا لن نستخدم القوة لتفريقهم.

وقال المحمداوي في حديث صحفي إن "التظاهرات واستمرارها يسعدنا وهو عنصر قوة لنا"، مبيناً أن "قطعاتنا يوم امس، بدأت بوضع حواجز على مقتربات ساحة التحرير لارسال رسالة اطمئنان باننا لن نفرق التظاهرات بالقوة وتقليل الاحتكاكات بين القوات الامنية والمتظاهرين".

وأضاف أنه "لا زالت أعداد قليلة لا تمثل نسبة 1 أو 2 % يقومون باستخدام الحجارة والمولوتوف وعبور الحواجز الامنية للاحتكاك مع القطعات العسكرية".

وأوضح قائد عمليات بغداد، أن "العديد من المتظاهرين رفضوا عملية الاحتكاك ورفضوا تحرك المجموعات الصغيرة تجاه القطعات الامنية"، داعياً المتظاهرين إلى "عدم الذهاب للقطعات الامنية التي وجدت لحمايتهم".

وبيّن، أنه "خلال الـ 48 ساعة القادمة ستفتح جسور وطرق اكثر في العاصمة بغداد".