النائب حامد الموسوي : عادل عبد المهدي هدد بفضح القوى السياسية علنا بشأن مسألة الدرجات الخاصة

افاد النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، خطاب المرجعية الدينية وانتفاضة الجماهير فرصة للمضي بإصلاح النظام السياسي والمرجعية الدينية تحدثت منذ 2015 عن تغيير النظام السياسي .

وقال الموسوي في حديث متلفز لقناة"العهد الفضائية" ان الحوار الوطني يجب ان يكون بين القوى السياسية والشعب وعراقيا بامتياز بعيدا عن التدخلات الخارجية والنظام البرلماني في العراق تحول الى نظام محاصصاتي.

واشار الى ان " يجب ان يكون النظام البرلماني بمشاركة كافة الأطراف السياسية".

وتابع: " تحويل النظام البرلماني الى نظام شبه رئاسي يعطي ضمانات أكثر للشعب والقوى السياسية لا تستطيع الاتيان برئيس حكومة وفق مبدأ النصف زائد واحد".

واضاف الموسوي في حديثه الى ان عبد المهدي هدد بفضح القوى السياسية علنا بشأن مسألة الدرجات الخاصة وأغلب الكتل السياسية أعطت عبد المهدي تخويلا بإجراء تغيير وزاري في حكومته.