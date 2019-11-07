النائب عن الفتح كريم عليوي : حرق صور المراجع فعل مدفوع الثمن

اتهم النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الخميس، جهات بتمويل مجاميع شبابية لزرع التفرقة بين الشعبين العراقي والإيراني، فيما اعتبر أن حرق صور مراجع دينية خلال بعض التظاهرات “فعل مدفوع الثمن”.

وقال عليوي في تصريح صحفي “هناك جهات تموّل شباناً من أجل زرع التفرقة بين الشعبين الإيراني والعراقي”.

وأضاف علوي، أن “حرق صور مرجعيات دينية عليا ذات أهمية لشيعة العالم هو فعل مدفوع الثمن، ولا يصب إلا في مصلحة محور ينشر الإرهاب في العالم، وهو محور إسرائيل وأميركا”.