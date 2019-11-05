وزارة العدل تعلن تشكيل لجان لزيارة المحافظات وتلبية مطالب المتظاهرين

أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن تشكيل لجان مع الجهات ذات العلاقة لزيارة المحافظات والوقوف على احتياجاتها بما يخص الدوائر العدلية والملفات المهمة الاخرى، وذلك تنفيذا للحزم الاصلاحية التي اعلنت عنها الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثاثر الجبوري في بيان إن “الوزارة وتنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء بشأن حزمة الاصلاحات التي اطلقتها الحكومة المتعلقة بمطالب المواطنين، شكلت لجانا مع الجهات ذات العلاقة لزيارة المحافظات واللقاء مع الاهالي وشيوخ العشائر والاكاديميين للاطلاع على احتياجات محافظاتهم بما يخص الدوائر العدلية والملفات المهمة الاخرى ذات العلاقة”.

وأضاف الجبوري، أن “هذه اللجان اعدت برنامج عمل لزيارة جميع المحافظات بما فيها المناطق المحررة، وتسلمت مطالب عدة من خلال لقائها بالمحافظين والمسؤولين البلديين”، مبينا ان “المطالب تضمنت دعم عمل المحافظات المحررة في ملفات عديدة منها ملف اعادة الاعمار والاستقرار و تسهيل إجراءات ملف التعويضات البشرية والمادية للمشمولين بقانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية رقم 57 لسنة 2015 من ابناء هذه المحافظات، لاسيما الذين تضررت بيوتهم نتيجة الاعمال التخريبية لعصابات “ داعش” الارهابية، وكذلك دعم ملف اعادة النازحين”.

واوضح، ان “المطالب تضمنت ايضا إعادة النظر في قانون المساءلة والعدالة، وكذلك توفير فرص عمل للعاطلين واستيعاب الخريجين لاسيما من حملة الشهادات العليا، وكذلك دعم القطاع الزراعي وإطفاء القروض الخاصة بالمزارعين وتعزيز ملف الاستثمار وإعادة تأهيلالمصانع والمعامل”.

واشار الجبوري إلى ان “وزير العدل فاروق الشواني اكد ان لدى الوزارة خطة من اجل افتتاح المزيد من الدوائر العدلية من اجل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين”، منوها بان “اللجان المشكلة تعد تقارير بشكل مستمر من خلال زيارتها الى المحافظات بغية رفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها”.