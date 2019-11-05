تحويل المحاضرين والاجراء اليوميين في التعليم الى عقود

اعلنت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، عن تحويل جميع المحاضرين والاجراء اليوميين ممن يتقاضون اجورهم على الموازنة التشغيلية الى عقود .

وذكر بيان صدر عن الوزارة ، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل قرر تحويل جميع المحاضرين ( الدراسة الصباحية ) وموظفين الاجراء اليوميين في جامعات ومؤسسات وزارة التعليم العالي وكذلك العلوم والتكنولوجيا المدمجة ممن يتقاضون اجورهم على الموازنة التشغيلية إلى عقود وفقا لقرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩”.