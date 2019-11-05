الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة : سنفض أي تجمع للمتظاهرين خارج ساحة التحرير

اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، ان” القوات الأمنية ستفض أي تجمع للمتظاهرين خارج ساحة التحرير ولن تسمح بأي فوضى”.

وقال عبدالكريم خلف خلال تصريح صحفي: لا يوجد تقهقر امني ولم يصل احد الى مكتب رئيس الوزراء وكل ما حصل انه كان هناك تواجد للمتظاهرين على جسر الاحرار ودخلوا الى منطقة العلاوي وحاولوا اقتحام وزارة العدل”.

وأشار الى ان” قيادة حفظ القانون قامت بتفريق التظاهرات في تلك المنطقة ولايوجد أي انفلات امني”.