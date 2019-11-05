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الفتح يطالب المتظاهرين برفض غلق الطرق والجسور وتعطيل المصالح والمدارس


طالب تحالف الفتح، الثلاثاء، المتظاهرين برفض غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس، واصفا ذلك بأنه "مسلسل منظم" لتخريب المصالح الوطنية.

وقال تحالف الفتح في بيان إنه في الوقت الذي وقفنا فيه الى جانب جماهير شعبنا في مطالبهم المشروعة، نقف مع قرار حشودهم اليومية في ساحات الحرية والتحرير، ونطالبهم بوقفة مسؤولة لاستنكار عمليات غلق الطرق العامة والجسور وتعطيل المصالح الوطنية والمدارس والمعاهد وتخريب الاقتصاد الوطني بإيقاف العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية.

واشار الى أن البعض يقوم بخرق النظام العام والتعدي على ممتلكات الامة باسم الاعتراض والعصيان والحقوق الاجتماعية، مضيفا اننا في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر للمتظاهرين السلميين فاننا نطالبهم برفض هذا المسلسل المنظم لتخريب المصالح الوطنية ومرافقها الحيوية وعدم السماح بالفوضى التي تشوه مظاهراتهم المطلبية.

كما طالب الفتح، القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ الأمن ومحاسبة الخارجين على القانون وعدم السماح بما يجري من فوضى لا تضر الا بمصالح الشعب العراقي ومستقبل ابنائه.

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الفتح يطالب المتظاهرين برفض غلق الطرق والجسور وتعطيل المصالح والمدارس
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