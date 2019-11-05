اعتقال شقيقة الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي وزوجها

نشرت وكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء، صورا لشقيقة زعيم تنظيم "داعش الارهابي المقبور أبو بكر البغدادي، وزوجها، وزوجة ابنهما، بعد أن تم اعتقالهم شمالي سوريا ونقلهم إلى تركيا.

وقال مسؤول تركي بارز لرويترز، إن "تركيا تستجوب رسمية عواد، شقيقة أبو بكر البغدادي، الذي قتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 26 تشرين الاول الماضي".

وأوضح المسؤول التركي أن "شقيقة البغدادي تم اعتقالها في مدينة أعزاز شمالي سوريا امس الاثنين"، مشيرا إلى أن "السلطات التركية تستجوب أيضا زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا".

وأشار المسؤول إلى أن "أخت البغدادي، البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود، وتسيطر عليها تركيا، وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها".

وتابع المسؤول "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش"، ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي.

وفي وقت سابق، هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم "داعش" إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.

واعتقلت تركيا بعض أعضاء "داعش" الارهابي الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.

ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء "داعش"، شمالي سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشددين خطرا على أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.