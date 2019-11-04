مصدر : منصب القائممقامية ومدير الناحية وراء صراع المجالس المحلية بالانبار

اكد مصدر في حكومة الانبار المحلية، اليوم الاثنين، بوجود صراع بين اعضاء المجالس المحلية بعد قرار حلهم من قبل مجلس النواب لاستحواذ منصبي القائممقام ومدير الناحية بعد تجريدهم من كافة الصلاحيات المخولة لهم.

وقال المصدر ان " عدد من اعضاء المجالس المحلية بعد قرار حلهم من قبل مجلس النواب يخططون للعودة الى شغل منصب رفيع المستوى في الحكومة المحلية عبر بوابة الظفر بمنصب القائممقام او مدير الناحية ".

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان" مخطط تقوده بعض الاحزاب المتنفذة في الانبار لاستبدال كافة مدراء النواحي والقائممقام في مدن المحافظة باعضاء منحلين في خطوة تهدف لبقاءهم في السلطة للحصول على مكاسب مادية وسياسية"