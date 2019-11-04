الخارجية: سفيرا العراق بأنقرة وباريس يواصلان عملهما ولا صحة لما يتم تداوله بشأنهما

نفت وزارة الخارجية، الاثنين، ما يتم تداوله بشأن سفيري العراق في أنقرة وباريس، مؤكدة مواصلة عملهما.
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان "ننفي ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سفيري العراق في أنقرة وباريس".
وأكد الصحاف "مواصلة عملهما بانتظام في تمثيل العراق دبلوماسياً".
وكانت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت خبرا يتعلق بعمل سفيري العراق لدى تركيا وفرنسا.
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