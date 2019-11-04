المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحذر من انهيار جسر الجمهورية

حذر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، من انهيار جسر الجمهورية وسط بغداد، عازيا سبب ذلك الى "حرق وتدمير الوسادات المطاطية للجسر".

وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف في خبر عاجل بثه التلفزيون الرسمي، إن "إهمال وحرق وتدمير الوسادات المطاطية لجسر الجمهورية ادى الى حصول خلل في جسم الجسر قد يؤدي الى انهياره".

واشار المتحدث باسم عبد المهدي الى أن "هناك حرق ممنهج وموثق منذ انطلاق التظاهرات لدعامات جسر الجمهورية".