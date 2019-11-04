الحشد الشعبي يحبط محاولة لتفخيخ طريق زراعي بين ديالى وصلاح الدين

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاثنين (04 تشرين الثاني 2019)، عن محاولة لعناصر تنظيم داعش الارهابي، من أجل تفخيخ طريق زراعي بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوي في حديث صحفي ، إن "خلية مسلحة مرتبطة بتنظيم داعش الارهابي، تسللت من صلاح الدين صوب ديالى، وحاولت تفخيخ الطريق الزراعي في قرية البو بكر بأطراف ناحية العظيم (70 كم شمال شرق بعقوبة)، الا أن قوات قبل الحشد الشعبي، استطاعت كشف المخطط، وتمكنت من تعقب خلايا التنظيم، وتفكيك عبوتين ناسفتين قاموا بزراعتها ارهابيي داعش قبل أن يتمكنوا من الفرار الى عمق صلاح الدين".

واضاف، أن "عمليات تسلل داعش من صلاح الدين صوب ديالى خاصة في قاطع حمرين بأطراف ناحية العظيم لم تتوقف حتى اللحظة، لوجود فراغات امنية كبيرة"، مشددا على "ضرورة الانتباه لخطورة عمليات التسلل وتأثيرها السلبي على امن محافظة ديالى بشكل عام".