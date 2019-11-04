منع عودة 130 اسرة نازحة الى مناطق سكناها شرقي الرمادي.. وهذه الاسباب

اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبارعلي داود الدليمي، اليوم الاحد، رفض القوات الامنية عودة نحو 130 اسرة نازحة الى مناطق سكناها المحررة شرقي مدينة الرمادي.

وقال الدليمي في تصريح صحفي، ان " القوات الامنية رفضت استقبال نحو 130 اسرة نازحة من سكان مناطق قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي، على خلفية وجود مؤشرات امنية تمنع عودتهم، منها انتماء بعض افراد اسرهم لمجرمي داعش فضلا على وجود مشاكل عشائرية ".

واضاف ان" منع عودة ما تبقى من اسر عصابات داعش الاجرامية من قبل القوات الامنية والعشائر تأتي للحفاظ على المكتسبات الامنية وخوفا من وقوع حالات ثأرية بين المواطنين واسر ارهابي داعش عند عودتهم الى مناطق سكناهم المحررة