الشيخ قيس الخزعلي: الحشد الشعبي من اجهزة الدولة والسلاح خارج هذا الاطار مرفوض وغير مقبول

أكد الامين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، الاحد، أن الحشد الشعبي من اجهزة الدولة والسلاح خارج هذا الاطار مرفوض وغير مقبول، مبينا أن الوضع في البلد لا يمكن ان يستقر الا من خلال حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الشيخ الخزعلي في مقابلة متلفزة، إنه "عندما هاجم المخربين الذين يستغلون التظاهرات الشعبية مقرات حركة عصائب اهل الحق في عددا من المحافظات العراقية وبأسلحة مختلفة، لم تقم الحركة باي رد عن طريق حمل السلاح او فعل غير قانوني، وهذا يدل على الالتزام الكامل بحصر السلاح بيد الدولة والامتثال الى القانون".

وأضاف، أن "الحشد الشعبي من اجهزة الدولة والسلاح خارج هذا الاطار مرفوض وغير مقبول".