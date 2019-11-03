القران الكريم يرد على اغاني التحرير

العهد نيوز – بغداد

في صورة لافتة للنظر جسدت ابرز العطايا الثمينة لأرواح الشهداء الذين سقطوا في ساحات التحرير من القوات الامنية والمتظاهرين السلميين على يد بعض الجماعات التي تعمل لصالح دول خارجية تريد اشعال الفتنة بين ابناء البلد الواحد عن طريق هذه الاعتصامات المطالبة بالحقوق الدستورية.

حيث انتشرت هذه الصورة لأحدى المتظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد وهي ترتل القران الكريم على ارواح الشهداء في الوقت الذي كانت تعلوا فيه اصوات الغناء والطرب متناسية ما يمر به البلاد من احداث راح ضحيتها كوكبة من الشهداء.

ورافقت المظاهرات التي تشهدها اغلب مدن العراق بعض السلوكيات الغير صحيحة والتي نفذت عن طريق اجندات تعمل لمصالح جهات تحاول حرف مسار المظاهرات السلمية.