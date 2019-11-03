القبض على متهم بالانبار مارس عمليات ابتزاز الكتروني عبر مواقع تواصل وهمية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، السبت 3 تشرين الثاني 2019، القبض على متهم يمارس عمليات الابتزاز الالكتروني من خلال مواقع تواصل اجتماعي.

وذكرت القيادة في بيان انه "بناء على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن العميد الحقوقي (حسن عبد فزيع الغنامي)، بمتابعة سلوك الفرد الامني لكافة مفاصل وزارة الداخلية ومن خلال المتابعة تأشرت لدينا معلومات بوجود صفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) بأسم ((__ )) تقوم بالتشهير بالضباط العاملين في شرطة الانبار".

وتابعت "ومن خلال المتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية والذي تتوفر لديهم الخبرة في مجال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التوصل الى الصفحة اعلاه، وبعد تدقيق اوليات المتوفرة تبين انها تعود الى احد الاشخاص تم تحديد مكانه و تنظيم اوراق تحقيقية وعرضها على قاضي التحقيق وقرر إصدار امر قبض بحقه وفق احكام المادة(( ٤٣٣ ق ع )).. تم تنفيذ امر القبض وتدوين أقواله واعترف لنا صراحتا بقيامه وبالاشتراك مع المتهم (( ع ع ص )) بعملية الابتزاز الإلكتروني".