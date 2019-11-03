نائب: أمريكا تخطط لإنشاء الإقليم السني عبر إسقاط حكومة عبد المهدي

كشف النائب عن تحالف البناء حنين القدو، الأحد، عن وجود مخطط تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بتجزئة البلاد وإنشاء ما يسمى بالإقليم السني عبر إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال القدو في تصريح صحفي إن “واشنطن تخطط مع قيادات سنية رفيعة على إعادة تفعيل قضية الإقليم وتقسم البلاد لإقليم سني وشيعي وكردي”، لافتا إلى إن “الإقليم السني يضم محافظات الانبار وصلاح الدين وجزء من نينوى وديالى”.

وأضاف أن “القوى الكردية داعمة لتوجه الزعامات السنية بإنشاء الإقليم السني لتحقيق مكاسبها بالانفصال عن العراق”، مبينا أن “أمريكا تدعم بشكل صريح تقسيم العراق لإقاليم طائفية وستعمل على إنشاء الإقليم السني عبر إسقاط حكومة عبد المهدي”.