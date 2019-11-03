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عبد المهدي لوفد اميركي: الحكومة ماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية


اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها وماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية، فيما أكد وفد من اعضاء مجلس النواب الامريكي إستمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات ودعمه للحكومة العراقية واجراءاتها الإصلاحية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن  "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم الاحد، وفد مجلس النواب الامريكي برئاسة النائب عن الحزب الديمقراطي في واشنطن ورئيس لجنة القوات المسلحة آدم سميث".

وأضاف أنه "جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الخطط والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة العراقية".

ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده، أن "العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع محيطه العربي والإقليمي"،

مشيرا الى أن "الحكومة جادة بعملية الإصلاح منذ بداية تشكيلها وماضية بتنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية وقدمت العديد من مشاريع القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي في إصلاح المنظومة السياسية والإقتصادية وتحقيق تطلعاته في العيش الكريم، الى جانب السعي المتواصل لزيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات وتوفير أجواء آمنة ومستقرة تساعد على دفع عجلة الإعمار والبناء وتشغيل الشباب".

 

من جهتهم، أكد رئيس واعضاء الوفد الأمريكي وفقاً للبيان "إستمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبالأخص مكافحة الإرهاب والتنسيق مع الحكومة العراقية فيما يخص التعاون العسكري"، معربين عن "دعمهم للحكومة العراقية واجراءاتها الإصلاحية وأدائها لواجباتها الدستورية ولجهودها في الإستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي في ضوء حق التظاهر السلمي".

 

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