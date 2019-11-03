محافظ المثنى يتهم نائبه الأول بتأجيج الشارع ضده بسبب ’’مقاولة’’

اتهم محافظ المثنى احمد منفي جودة، الأحد (03 تشرين الثاني 2019)، نائبه الأول سامي نعمة بتأجيج الشارع ودفع الناس للتظاهر في المحافظة.

وقال منفي شريط فيديو بثه عبر صفحته في فيسبوك، إن "النائب الأول قام بتهديدي في وقت سابق بإخراج تظاهرات في المثنى إثر خلاف بشأن التوقيع على عقد ملف أحد المشاريع في المحافظة".

وأضاف، أن "البدء بمشروع الرميثة كان ينتظر فقط توقيع النائب الأول إلا أنه ماطل بالتوقيع على المشروع واتهم الشركة التي المنفذة له بالتلكؤ"، مضيفاً أن "النائب الأول قام بلقاء ثلاث شركات وقام بالتفاوض معهم وعقد صفقة من أجل إعطائهم المشروع".

وأشار منفي إلى أن "النائب الأول هو من أخرج التظاهرات في محافظة المثنى"، مؤكداً أنه "يمتلك دليلاً بتهديده بتأجيج الشارع وإخراج التظاهرات".