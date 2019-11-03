ايقاف مدير تربية الديوانية عقيل الجبوري بتهم تتعلق بالفساد

أفاد مصدر مطلع، الاحد (3 تشرين الثاني 2019)، بإيقاف مدير عام تربية محافظة الديوانية عقيل الجبوري على ذمة التحقيق بقضايا فساد اداري ومالي.

وقال المصدر إن "مدير عام تربية محافظة الديوانية عقيل الجبوري، أوقف على ذمة التحقيق، بقضايا فساد اداري ومالي".

وأشار الى أن "المدير السابق لتشكيلات العقود السابق احمد الخالدي، ايضاً تم اصدار أمر القاء القبض بحقه"، لافتاً الى أن "الخالدي حاليا خارج العراق بحسب مصدر اخر".

وكان المصدر ذاته، قد أفاد، الاحد (3 تشرين الثاني 2019)، بإيقاف رئيس واعضاء لجنة المشتريات في مديرية تربية محافظة الديوانية بقضايا تتعلق بهدر المال العام.

وقال المصدر إن "رئيس واعضاء لجنة المشتريات في مديرية تربية الديوانية، أوقفوا بأمر هيأة النزاهة بقضايا تتعلق بهدر المال العام".

وأفاد مصدر، في وقت سابق من اليوم، بتوقيف رئيس لجنة الصحة الأسبق في مجلس محافظة الديوانية، ثامر صخيل، على ذمة التحقيق، على خلفية قضايا فساد مالي واداري.

وأضاف، أن "عضو مجلس محافظة الديوانية زينب العابدي أوقفت أيضاً على ذمة التحقيق بقضايا فساد اداري ومالي".

وأشار الى أن "إيقاف زينب العابدي، جاء على خلفية اتهامها بقضايا فساد اداري ومالي، من خلال التصويت على قرار مخالف للقانون".