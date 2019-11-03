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وزير الداخلية الإيراني: لم يكن لنا أي دور بتأمين زيارة الأربعين


أكد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، الأحد، القوات العراقية هي التي وفرت الأمن لزوار الأربعين ولم يكن لنا دور في ضمان امن الزوار.

ونقلت وكالة “فارس” عن فضلي قوله، “إننا اجتزنا ثلاث حوادث كبرى وقعت منذ بداية العام الجاري عبر التنسيق والتضامن والتلاحم المتميز”، مبينا انه “لم يكن بالامكان فعل شيء لمواجهة السيول الكبيرة في الربيع الماضي لولا فضل الله وتلاحم وتنسيق الاجهزة المختلفة وابناء الشعب”.

وأضاف فضلي، ان “الحادثة الاخرى هي مواجهة الحظر الاميركي التي تمت بهمة الشعب والحكومة وتوجيهات القيادة والبرلمان والسلطة القضائية حيث نجحنا في احباطه واحتوائه”.

وتابع، أن “القضية الثالثة فهي مراسم الاربعين التي جرت في فترة زمنية محدود في ظل تنسيق وادارة منسجمه. وقد أكد قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه اصحاب المواكب العراقية على الشان الثقافي وتكريس البعد الثقافي للاربعين وبالطبع ان المراسم شهدت مسارا مقبولا ولكنها ما زالت بعيدة عن المثالية وليست بالمستوى المطلوب”، مبينا أن “المراسم شهدت اجراءات عفوية جيدة من قبل الناس على الصعيد الثقافي للاربعين ، لكننا بحاجة إلى وضع المزيد من الخطط للعام المقبل”.

واوضح فضلي أنه “كنا نتوقع مشاركة ثلاثة ملايين زائر في مراسم الاربعين ، ولكن عدد الزوار تجاوز الـ 3.7 مليون ويتعين علينا ان نشكر المواطنين شكرا خاصا في هذا المجال”، مؤكدا ان “القوات العراقية هي التي وفرت الأمن لزوار الأربعين ولم يكن لنا دور في ضمان امن الزوار”

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