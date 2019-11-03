القوات الامنية تعتقل ارهابي خطير جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، القبض على "الإرهابي أبو هارون" جنوبي بغداد، مشيرةً إلى العثور على كدس يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات "إرهابية" بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة.

وقالت الخلية، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى ( أبو هارون) بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة".

وأضافت، أنه "بعد التحقيق معه وبدلالته تم العثور على كدس يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها بغداد".