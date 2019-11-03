القضاء يوجه بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المُشكلة بعد 2003

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الأحد، بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الان وتحديداً العقود والمشاريع الكبيرة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى اجتمع في مكتبه اليوم، مع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي".

وأضاف البيان، أن "القاضي فائق زيدان وجه بتكليف المحكمة المركزية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الان وتحديدا العقود والمشاريع الكبيرة"، لافتاً إلى "إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون".