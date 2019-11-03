مسؤول محلي: الانبار لم تشهد اي اضراب او اعتصام لطلبة مدارسها

أكد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الاحد، ان مدارس المحافظة لم تشهد اي عملية اعتصام او اضراب عن الدوام .

وقال الدليمي في حديث صحفي، إن "كافة مدارس الانبار لم تشهد اي عملية اعتصام او اضراب عن الدوام"، مبينا ان "الانباء التي تحدثت عن قيام بعض كليات وجامعات الانبار بتنظيم اعتصام او اضراب عن الدوام عارية عن الصحة".

واضاف الدليمي ان "وزارة التربية وجهت بوجوب الدوام الرسمي لجميع المدارس"، مشيرا الى ان "هناك متابعة من الحكومة المحلية لسير عملية الدوام ومحاسبة كل من يتغيب عن مهام عمله من الكوادر التعليمية ،

مبينا ان" لجان من التربية تقوم بزيارات مفاجئة الى كافة مدارس المحافظة لاطلاع على الدوام وحث الجميع على مواصلة العملية التربوية وعدم التهاون في تأدية الواجب لضمان الارتقاء بالواقع التعليمي وعدم اضاعة عام دراسي جديد