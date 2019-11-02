عاجل : مكتب القائد العام: الاضرابات تعطل حياة المواطنين وهناك من يريد تصعيد المواقف
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المتحدث باسم مكتب القائد العام يكشف حقيقة اعطاء المجتمع الدولي ضوءاً اخضر لبغداد لإنهاء التظاهرات


علّق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف، السبت 2 تشرين الثاني 2019، على انباء افادت بمنح المجتمع الدولي "ضوءاً أخضر" للحكومة العراقية لإنهاء التظاهرات التي تشهدها بغداد ومحافظات الجنوب منذ مطلع تشرين الأول المنصرم. 

وقال خلف في حديث صحفي  إن "الأنباء التي تحدثت عن اعطاء المجتمع الدولي ضوءاً اخضر إلى الحكومة العراقية لقمع التظاهرات، غير دقيقة ولا صحة لها إطلاقاً".

وكانت تقارير صحافية، قد تحدثت، مؤخراً، عن "معلومات" تفيد بأن الحكومة العراقية تلقت ضوءا أخضر من المجتمع الدولي للتعامل بقوة مع من وصفته بالـمندسين بالتظاهرات الشعبية المنددة بالفساد وتردي الخدمات.

قبل ذلك، اتهم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف في وقت سابق، النقابات التي تدعو إلى الاضراب العام بالسعي لـ"تصعيد الموقف بشكل غير مبرر، وتعطيل حياة المواطنين".

وقال خلف : ان "الحكومة  تتطلع الى حياة أفضل للعراقيين، وتنتظر توحيد مطالب المتظاهرين، لأجل مناقشتها معا كي يتم الاتفاق عليها، لكن هناك بعض الاصوات تريد تصعيد الموقف بشكل غير مبرر"، مضيفاً، أن "تلك الاصوات تدعو الى الاضرابات، وأضربت قبل أيام ما ادى الى تعطيل حياة الناس، وصعوبة حركتهم ومعيشتهم".

وأشار المتحدث العسكري باسم عبد المهدي، إلى أن "القوات الأمنية جادة لحماية المتظاهرين من أي خرق أمني، ونجدد دعوتنا الى التظاهر السلمي ندعم ونشجع لأجل تلبية مطالبهم التي خرجوا من اجلها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت (02 تشرين  الثاني 2019)، قررت نقابة المعلمين تمديد الإضراب عن الدوام اسبوعاً آخر.

وذكرت النقابة، في بيان  أن "النقابة قررت إعلان الاضراب العام في جميع هيئاتها التعليمية والتدريسية، للإسبوع المقبل منذ يوم الاحد الموافق (3 تشرين الثاني لغاية يوم الخميس الموافق 7 تشرين الثاني).  

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