مديرية تربية البصرة: تقرر اعفاء إدارات المدارس المشاركة بالاضراب العام الاحد

قررت المديرية العامة لتربية البصرة، السبت، اعفاء إدارات المدارس المشاركة بالاضراب العام يوم غد الأحد، "بناءً" على توجيه وردها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت المديرية في بيان، انه "حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبلغة الينا عن طريق محافظة البصرة، تقرر اعفاء الادارات المدرسية التي تمتنع عن الدوام اعتباراً من يوم الأحد 3 تشرين الثاني 2019".

واضافت: "سيتم نقلهم الى الأطراف"، متوعدة بـ"توجيه عقوبة لجميع الملاكات التربوية التي تمتنع عن الدوام ".

ودعت مديرية تربية البصرة، جميع ملاكاتها إلى "الالتزام بالدوام الرسمي واكمال المناهج من اجل مستقبل اجيالنا، وعدم زجهم في أمور هي خارجة عن واجباتهم"، مخاطبة إياهم بالقول: "دورنا كمؤسسة تربوية لايقل شأناً عن المؤسسة الصحية التي بدونها تتوقف الحياة".

وكانت نقابة المعلمين العراقيين، قررت، السبت (02 تشرين الثاني 2019)، إعلان الاضراب العام في جميع هيئاتها التعليمية والتدريسية، للإسبوع المقبل منذ يوم الاحد الموافق (3 تشرين الثاني لغاية يوم الخميس الموافق 7 تشرين الثاني).