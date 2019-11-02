عاجل : مكتب القائد العام: الاضرابات تعطل حياة المواطنين وهناك من يريد تصعيد المواقف
الأخبار

مديرية تربية البصرة: تقرر اعفاء إدارات المدارس المشاركة بالاضراب العام الاحد


قررت المديرية العامة لتربية البصرة، السبت، اعفاء إدارات المدارس المشاركة بالاضراب العام يوم غد الأحد، "بناءً" على توجيه وردها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت المديرية في بيان، انه "حسب توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبلغة الينا عن طريق محافظة البصرة، تقرر اعفاء الادارات المدرسية التي تمتنع عن الدوام اعتباراً من يوم الأحد 3 تشرين الثاني 2019".

واضافت: "سيتم نقلهم الى الأطراف"، متوعدة بـ"توجيه عقوبة لجميع الملاكات التربوية التي تمتنع عن الدوام ".

ودعت مديرية تربية البصرة، جميع ملاكاتها إلى "الالتزام بالدوام الرسمي واكمال المناهج من اجل مستقبل اجيالنا، وعدم زجهم في أمور هي خارجة عن واجباتهم"، مخاطبة إياهم بالقول: "دورنا كمؤسسة تربوية لايقل شأناً عن المؤسسة الصحية التي بدونها تتوقف الحياة".

وكانت نقابة المعلمين العراقيين، قررت، السبت (02 تشرين  الثاني 2019)، إعلان الاضراب العام في جميع هيئاتها التعليمية والتدريسية، للإسبوع المقبل منذ يوم الاحد الموافق (3 تشرين الثاني لغاية يوم الخميس الموافق 7 تشرين الثاني).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المتحدث باسم مكتب القائد العام يكشف حقيقة اعطاء المجتمع الدولي ضوءاً اخضر لبغداد لإنهاء التظاهرات
مديرية تربية البصرة: تقرر اعفاء إدارات المدارس المشاركة بالاضراب العام الاحد
عمليات البصرة تصدر بياناً بشأن اغلاق متظاهرين أبواب ميناء ام قصر وحقل مجنون
التربية تخصص رقماً ساخناً لاولياء الأمور لتلقي شكاواهم بخصوص المدارس المتغيبة عن الدوام
خبير قانوني: البرلمان مستمر بخرق الدستور طيلة 14 عاماً
نائبة: جهات سياسية تضغط لمنع حضور عبد المهدي إلى البرلمان حتى لا يفضحهم امام الشعب العراقي
تساؤلات تحتاج لاجوبة
بالفيديو ... ضابطة امريكية بعثية تتظاهر في ساحة التحرير بكل حرية
عمليات بغداد تعلن تقليص ساعات حظر التجوال في العاصمة
وزارة الداخلية: سنمنع محاولات قطع الطرق الرئيسية التي تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : الا لعنة الله على البعث ةالبهثيين السفله هم يحاولون ولازالوا وسيظلون العوده الى الكرسي الذي ادمنوا تواجدهم ...
الموضوع :
بالفيديو ... اهازيج ما يسمى بالمتظاهرين السلميين وهم يهتفون للبعث الصدامي الكافر
ياسمين : المقال موضوعي الى حد ما بالمقارنة مع معطيات التاريخ لكن يبدو ان كاتب المقال متأثر بكتابات التاريخ ...
الموضوع :
أردوغان ويهود الدونمة...بقلم:نجم الشيخ داغر
خليل الدليمي : الحزب الاسلامي يعتبر من احزاب العمالة التي دعت وشاركت باحتلال العراق من قبل امريكا وعندما شارك بالحكم ...
الموضوع :
النائب رشيد العزاوي يبين اسباب استقالة طارق الهاشمي من الحزب الإسلامي
جاسم الجلاد : اشوااللي عنده٢٨سنه كل شي ماأستلم كلتوا سونيا تعديل ابو ٢٥سنه ممشمول ...
الموضوع :
المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة
نادرالعموری : الهم انصرالعراق واهلهه واخذل کل من یریدهلاک الشعب الاصیل العراقی وطردالمحتلین..امین رب العالمین (الاهوازمعکم) ...
الموضوع :
شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة
ابو عبدالله : الله يرحمه بحق الحسين ويبعد الفتنة انشالله عن ابناء علي والموت لامريكيا واسرائيل ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي: ثأر القيادي وسام العلياوي برقبتي وسآخذه "مربع"
ابو عبدالله : البلد الخبيث التي دائما تخلط الاوراق ماهي الا كذوبة جديدة على الشعوب المستضعفة انما النصر من عند ...
الموضوع :
ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي
ahmad : مقال رائع يوجد ايضا مقال في اضاءات عالمية شرح مفصل عن هذه الشجرة https://www.idaatalaalm.com/2019/10/blog-post_27.html ...
الموضوع :
شجرة الباولونيا الأسرع نموا في العالم
رضوان : حسنا يفعل ، ومع تقديري لحرية التعبير والتظاهر السلمي للتعبير عن راي ، او رفض لمظالم او ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد
احمد رياض : أنا مع توجيه عقوبة لكن اقل من الفصل لكي يكونوا عبرة ...
الموضوع :
وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة
فيسبوك