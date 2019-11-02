عمليات البصرة تصدر بياناً بشأن اغلاق متظاهرين أبواب ميناء ام قصر وحقل مجنون

أصدرت قيادة عمليات البصرة، السبت 2 تشرين الثاني 2019، بياناً بشأن الاحداث الأخيرة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان وجهته للمتظاهرين إننا "معكم في تظاهراتكم السلمية ونحن على العهد في تامين كامل الحماية لكل المتظاهرين السلميين استنادا لمرجعيتنا الرشيدة في هذا النهج وتطبيقاً لأوامر المراجع الحكومية أيضا".

وحذرت المتظاهرين من "بروز مجاميع على ما يبدو انها لا تفرق بين اهداف التظاهر السلمي التي تعبر عن كل ما من شانه ان يخدم البلاد، وبين ما يسئ للبلاد وقامت بإغلاق ابواب اماكن تعد العصب الحيوي لغذاء ودواء المواطن منها الموانئ وحقول النفط كما حصل في ميناء ام قصر وحقل مجنون".

وخاطبت المتظاهرين بالقول "نهيب بالأخوة المتظاهرين الابتعاد عن هذه الاماكن ما دام هناك ساحات كبيرة وكثيرة للتعبير عن الآراء والمواقف".

وبينت ان "تأخر وصول الغذاء والدواء سيسبب مشاكل كبيرة للبلاد".