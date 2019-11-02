خبير قانوني: البرلمان مستمر بخرق الدستور طيلة 14 عاماً

اكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، استمرار مجلس النواب بخرق الدستور منذ 14 عام لمضيهم بعدم تعديل الدستور، مبينا ان البرلمان بلجنته اخذ قشور الدستور وخرقه من الداخل.

وقال التميمي في حديث صحفي ان “الدستور اقر تشكيل لجنة منذ 2005 تجري تعديلاتها عليه من المختصين والقانونيين خلال أربعة أشهر ومن ثم يعرض للاستفتاء”.

وأضاف ان “البرلمان لم يشكل اللجنة منذ 2005 ومضى بخرق الدستور طيلة أربعة عشر عاما”، مبينا ان “خطوة البرلمان جاءت متأخرة جدا ولا يسعفه الوقت لإجراء التعديلات”.

وأوضح ان “تشكيل اللجنة من قبل البرلمان لتعديل الدستور هي تمسك بقشور الدستور وخرق له من الداخل”، لافتا الى ان “الخرق هو عدم إشراك مختصين بالقانون في اجراء التعديلات”.