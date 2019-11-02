نائبة: جهات سياسية تضغط لمنع حضور عبد المهدي إلى البرلمان حتى لا يفضحهم امام الشعب العراقي

اتهمت النائبة ندى شاكر، السبت، جهات سياسية بالضغط تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمنعه من الحضور لقبة مجلس النواب، عازيا الأمر إلى تهديد عبد المهدي الأخير بكشف الحقائق والجهات التي ضغطت عليه أمام الرأي العام.

وقالت شاكر في تصريح صحفي، إن “عبد المهدي غير ممانع للحضور لمجلس النواب، لكن هنالك جهات سياسية تضغط عليه لمنعه من الوصول للبرلمان”، لافتة إلى إن “تخوف تلك الجهات من حضور عبد المهدي كون الأخير هددهم بكشف جميع الحقائق والضغوط الممارسة تجاهه”.

وأضافت أن “حضور عبد المهدي للبرلمان سيكشف حقائق خطيرة تطيح بعدد من الكتل السياسية وسيؤثر على مستقبلها السياسي في الشارع”، مبينة أن “رئاسة البرلمان وجهات سياسية أخرى تحاول تسويف استجواب عبد المهدي للحفاظ على مكاسبها السياسية”.

واعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، السبت، تعطيل انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأنه أمر خاطئ وسيعطل تمرير القوانين المهمة المتعلقة بمطالب المتظاهرين.