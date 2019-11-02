وزارة الداخلية: سنمنع محاولات قطع الطرق الرئيسية التي تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، السبت (02 تشرين الثاني 2019)، أن القوات الأمنية ستمنع محاولات قطع الطرق الرئيسية التي تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين.

وقال المحنا في حديث صحفي إن "أي محاولة تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين ستمنعها القوات الأمنية"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية لن تسمح بقطع الطرق الرئيسة وتهديد النظام العام".

وأضاف أن "اساس عمل القوات الامنية تأمين حياة المواطنين، واستمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي"، داعيا "للإبلاغ عن أي محاولة تستهدف قطع الطرق العامة ".

ولفت المحنا إلى أن "القوات الامنية مستمرة بممارسة خططها الاعتيادية، والتي صدرت عن القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية، من خلال عدم حمل الاسلحة النارية، وتأدية واجباتها بكل مسؤولية ومهنية".