مكتب القائد العام: الاضرابات تعطل حياة المواطنين وهناك من يريد تصعيد المواقف

اتهم الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم السبت (02 تشرين الثاني 2019)، النقابات التي تدعو إلى الاضراب العام بالسعي لـ"تصعيد الموقف بشكل غير مبرر، وتعطيل حياة المواطنين".

وقال اللواء خلف ان "الحكومة تتطلع الى حياة أفضل للعراقيين، وتنتظر توحيد مطالب المتظاهرين، لأجل مناقشتها معا كي يتم الاتفاق عليها، لكن هناك بعض الاصوات تريد تصعيد الموقف بشكل غير مبرر"، مضيفاً، أن "تلك الاصوات تدعو الى الاضرابات، وأضربت قبل أيام ما ادى الى تعطيل حياة الناس، وصعوبة حركتهم ومعيشتهم".

وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ، إلى أن "القوات الأمنية جادة لحماية المتظاهرين من أي خرق أمني، ونجدد دعوتنا الى التظاهر السلمي ندعم ونشجع لأجل تلبية مطالبهم التي خرجوا من اجلها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت (02 تشرين الثاني 2019)، قررت نقابة المعلمين تمديد الإضراب عن الدوام اسبوعاً آخر.

وذكرت النقابة، في بيان ، أن "النقابة قررت إعلان الاضراب العام في جميع هيئاتها التعليمية والتدريسية، للإسبوع المقبل منذ يوم الاحد الموافق (3 تشرين الثاني لغاية يوم الخميس الموافق 7 تشرين الثاني).