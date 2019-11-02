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مديريات التربية في 4 محافظات تعلن رفضها للاضراب عن الدوام وتؤكد استمراره بمدارسها


أعلنت مديريات تربية محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والانبار، اليوم السبت 2 تشرين الثاني 2019، رفضها الاضراب العام الذي دعت اله نقابة المعلمين.

ونقلت قناة العراقية (شبه الرسمية)، خبرا عاجلا مفاده ان "مديريات تربية محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والانبار ترفض الاضراب العام الذي أعلنت نقابة المعلمين العراقيين"، مشيرة الى ان "هذا الاضراب يضر بالعملية التربوية في البلاد".

واكدت "استمرار الدوام الرسمي في مدارسها".

 وقررت نقابة المعلمين العراقيين في وقت سابق من، السبت (02 تشرين الثاني 2019)، تمديد الإضراب عن الدوام اسبوعاً آخر.

وذكرت النقابة، في بيان أن "النقابة قررت إعلان الاضراب العام في جميع هيئاتها التعليمية والتدريسية، للاسبوع المقبل منذ يوم الاحد الموافق (3 تشرين الثاني لغاية يوم الخميس الموافق 7 تشرين الثاني).  

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