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التعليم توضح حقيقة حدوث مناكفة لفظية بين وزيرها ورئاسة جامعة الكوفة


أصدرت وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، توضيحا بشأن حصول مناكفة لفظية بين الوزير قصي السهيل ورئاسة جامعة الكوفة، كاشفة عن وجود جهات تسعى الى تأجيج الوضع واثارة الفتن في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ” إنه “مع الظرف الحساس الراهن الذي تعيشه البلاد، كثرت الجهات التي تحاول ركوب موجة التظاهرات السلمية المطلبية، حيث تسعى لتأجيج الوضع وإثارة الفتن والقلاقل، والعمل على الاخلال بالسلم الاهلي في البلاد، سواء جهات داخل البلاد او خارجه”.

واضافت انه “خلال هذا الخضم، تعرضت العديد من المؤسسات والوزارات الحكومية لهجمات تضليلية عبر نشر الاخبار والتصريحات الكاذبة والمفبركة بغية الاضرار بالشخصيات الوطنية والانتقاص من المؤسسات الوطنية الفاعلة، حيث من بين تلك الجهات التي تعرضت للعديد من التخرصات والاكاذيب هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشخص وزير التعليم العالي قصي السهيل”.

وأكدت ان “كل ما نشر بشأن محاورة مفترضة او مناكفة لفظية جرت بين الوزير ورئاسة جامعة الكوفة وجميع ما تم توارده في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بهذا الشأن، عار عن الصحة”، داعية المواقع والوكالات الخبرية الالكترونية الى “ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الشائعات الرامية لتأجيج الوضع العام والساعية لتوتيره”، مطالبة بـ”اخذ الاخبار من مصادرها الرسمية والحقيقية”.

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