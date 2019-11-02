وزارة الدفاع : العثور على كدس للعتاد جنوب الخط السريع الدولي

اعلنت وزارة الدفاع، السبت، العثور على كدس للعتاد جنوب الخط السريع الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان ان "قيادة فرقة المشاة الأولى وبعد الحصول على معلومات استخباراتية شرعت بواجب بحث وتفتيش لمناطق جنوب الخط السريع الدولي والقرى المنتشرة هناك والأراضي الصحراوية المحيطة بها لإلقاء القبض على المطلوبين والبحث عن مخازن الأسلحة والاعتدة وتدقيق كافة العوائل الموجودين في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأضافت أنه "من خلال البحث والتفتيش تم العثور على كدس قنابر هاون 120 ملم قديمة عدد 40 قنبرة وكدس أخر عبارة عن صواريخ قاذفة RBG7 عدد 2 قرب عجلات مدمرة قديمة تم تفجيرهما تحت السيطرة".